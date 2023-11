Richard Krajčo (46) už s odstupem času vstřebal to, že společně se svou taneční partnerkou Dominikou Roškovou vypadl ze StarDance. Navíc i před tímto rozsudkem mu něco říkalo, že to bude právě on.

„Já ani nevím, jak se to stalo, ale nějak jsem s tím ten večer počítal. Já už jsem předtím rozstřelem šel ke stolečku, kde seděla moje žena a děti a říkal jsem jim, že jsem s tím smířený a ať to neberou tragicky. Mně se ulevilo. Všechny ambice, které jsem měl, jsem si při vstupu do soutěže splnil. Navíc jsem dostal jeden bonus navíc, a to krásné přátelství s Domčou. Takže já jsem spokojený,“ svěřil se Super.cz.

Fanoušci tak nemusí smutnit, že by duo Krajčo a Rošková už neviděli. „Ona tady zůstává v Praze, doufám, že zůstane co nejdéle. Pokračujeme v tréninku, jen nebudeme mít stresové sobotní večery. Lidi se nám ozývají na plesy. Já si nedokážu teď představit, že bych přestal tancovat.

A pozor, Richard se dokonce rozhodl, že Dominice splní velký sen, kterého v televizi nedosáhla. Diváci vše uvidí na velkém koncertu s názvem Vánoce v 02 areně, který proběhne 21. prosince. „Když jsme se seznámili, tak ona měla radost, že jsem její taneční partner. Ona vybírala písničky a chtěla tančit valčík na píseň Cesta, že je to její nej písnička. Nebylo nám to ale umožněno, že by to byl hudební doping a nebylo by to vůči nezpívajícím tanečníkům fér, tak z toho byla smutná. Cesta ale zazní na vánočním koncertu a aranž je až taková hollywoodská, tak je tam prostor, který bychom mohli s Domčou využít,“ prozradil Richard Krajčo s nadšením.