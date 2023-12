Je asi jen málo lidí, kteří by si nevybavili alespoň jeden hit dua MC Erik & Barbara, které v devadesátých letech bouralo hitparády. Erik Aresta se až teď vyjádřil k úmrtí své kolegyně, která navždy odešla z tohoto světa ve svých třiačtyřiceti letech.

Přestože kariéra slavného dua nebyla příliš dlouhá, zapsali se Erik Aresta a Barbara Haščáková do dějin popové hudby díky chytlavým melodiím, zajímavým textům a zpěvaččině příjemnému hlasu. Barbara později žila v Americe, DJ Erik zůstal na Slovensku, ale dobře o sobě věděli. „S Barbarou (pro mě to byla vždy Babka nebo Babulka) jsem byl v kontaktu – rozčilovali jsme se nad tím, že jsme na plakátě na koncert Maduaru, kterého se nezúčastníme, stěžovala si mi na bláznivou fanynku, která na sociálních sítích vytváří její falešné profily, posílal jsem jí občas videa z akcí, kde fanoušci zpívali naše písně, občas jsem jí poslal fotky mé dcery, ze které měla velkou radost, nebo jsme jí s Elou na narozeniny do videa zpívali Happy Birthday,“ napsal na sociální síť muzikant.