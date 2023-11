„Od narození mám narušenou stabilitu ve středním uchu. Nemůžu jezdit na kole, bruslích, lyžovat. Měla to má prababička, bude to mít zřejmě i má vnučka,“ prozradila Bára, která o svých zdravotních potížích nikdy předtím nemluvila.

Chirurgické řešení je, ale Bára se bojí následků. Proto se rozhodla to neřešit a smířit se s tím, že výše zmiňované sporty nebude provozovat. „Dá se to řešit plastikou, ale pak vám může ustavičně hučet v hlavě, a to nechci riskovat,“ dodala Mottlová.