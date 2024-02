Meghan (42) a Harry (39) vypadají, jako by se jich nedotklo nic, co se kolem jejich jmen řeší v médiích. Naopak. Na veřejnosti jsou jako dvě hrdličky, které prožívají krásné životní chvilky. Teď si vyjeli do lyžařského střediska Whistler v Kanadě, kam přijeli propagovat charitativní hry.