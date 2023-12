Klid je pro ni nejdůležitějších aspektem také u nadcházejících Vánoc. Nestresuje se a nežene za materiálnem. „Pečení cukroví jsem ani neřešila, protože švagrová mého muže je vynikající cukrářka, tím pádem je odškrtnuto. Dárky tedy mám. Ale hlavně se těším, že se 24. prosince sejdeme s celou rodinou a hlavně i s mými rodiči pod stromečkem a bude nám dobře. Jsme rádi spolu a pro mě nejdůležitější, abych svoji rodinu a rodiče mohla mít u toho stromku ještě spoustu let. To je alfa a omega mého pocitu štěstí,“ svěřila.

Dárky herečka řeší hlavně pro syna. „Doufám, že když si odbude tu materiální potřebu Vánoc jako malý, tak třeba už v mém věku už ho to nebude tankovat tak, jako to už netankuje mě. Ale teď mu to chci dopřát a nepočítám to na kousky. Ale on je skromný, nechce žádné značkové věci, spíš funkční záležitosti kolem počítače. Letos si přál klávesnici,“ prozradila.