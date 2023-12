Je to už rok, co veřejně prasklo, že se herec Ivan Trojan (59) rozvádí s o sedm mladší let Klárou Pollertovou Trojanovou. Dohromady se dali v roce 1991 a po roce vztahu se zasnoubili a tajně se vzali pouze za přítomnosti svědků.

Oba o svém rozvodu zarytě mlčeli. Klára nyní udělala výjimku a v pořadu Face to face se rozpovídala o celé těžké životní situaci. Podle jejích slov se s rozvodem prostě musela smířit. „Nikdy jsem si nepředstavovala, že mě tohle v životě potká. Jsem rodinný typ, jsem držák, jsem i tak vychovaná, ale prostě se to stalo,“ svěřila se během rozhovoru.

Během rozhovoru se jí moderátor také zeptal na to, zda bylo těžké být paní Trojanovou. „Někdy mě samozřejmě mrzelo, že jsem byla vnímaná jako ta manželka pana Trojana. I někteří blízcí kamarádi a známí říkali, že on má hodně práce. Byla jsem upozaďovaná, že já jsem ta žena, která se stará o ty děti a dělá servis té rodině, protože Ivan pracuje a dělá tu kariéru a má toho moc. Když lidé tímhle způsobem smýšleli, tak jsem si někdy říkala, že to není fér,“ odpověděla Klára.