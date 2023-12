Tara jejich románek přesně nedatovala, ale řekla, že jej prožili před jejím vztahem s Carlsonem Dalym, což naznačuje, že to bylo buď koncem 90. let, nebo začátkem roku 2000, a právě téhož roku Brady podepsal smlouvu s New England Patriots, čímž odstartovala jeho obdivuhodná sportovní kariéra.

„Byla jiná doba. Nebylo to nic vážného, ale byla to zábava. Chodili jsme na pivo, dělali jsme, co jsme chtěli, bavili se a tančili. A pak bum. Rychle se to změnilo. Střídavě jsme se vídali a pak zase ne,“ zavzpomínala Reid, která hráče amerického fotbalu tehdy vnímala jako „cool“ týpka, ale prý se od té doby značně změnil. „Teď je celý hubený a tak vážný,“ zhodnotila Tara, která sama bývá terčem kritiky za svou přílišnou štíhlost.