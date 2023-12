„Nyní ho užívám, protože cítím, že ho potřebuji, jako nástroj k tomu, abych neměla jo-jo efekt. Skutečnost, že v mém životě existuje lékařsky schválený předpis na prostředky na zvládnutí váhy s tím, že zůstanu zdravá, mi připadá jako úleva, jako vykoupení, jako dar a ne něco, co se má schovávat a za co by se mi lidé měli vysmívat. Zcela jsem skončila s tím, nechat se zahanbovat od ostatních lidí a zvláště od sebe,“ řekla moderátorka magazínu People. Dále řekla, že si léky vzala například před Dnem díkůvzdání, když věděla, že bude hodně jíst a je ráda, že nakonec přibrala jen půl kila místo čtyř, protože lék tišil její hlad. A také prozradila, že chce shodit ještě tři kila, ale že to není jen o čísle.