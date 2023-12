V lednu oslaví ikonická americká televizní moderátorka Oprah Winfrey už sedm křížků, ale to moderátorce rozhodně nebrání obléknout si přiléhavou róbu, v níž září do daleka. Oprah, která dříve platila nejen za nejbohatší moderátorku světa, ale rovněž nejmovitější Afroameričanku, která si své bohatství vydělala vlastním přičiněním, přitom striktně odmítá, že by za jejím hubnutím stál v Hollywoodu tolik nadužívaný Ozempic. Lék původně určený pro diabetiky má přitom řadu vedlejších účinků, o nichž se rozpovídala otevřeně i Sharon Osbourne, která se k jeho užívání přiznala a zhubla daleko víc, než původně chtěla.