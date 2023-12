Jaromír Soukup (54) se už koncem ledna utká s kontroverzním Alešem „Psychopatem“ Bejrem. Oficiální termín zápasu potvrdila organizace Clash of the Stars během tiskové konference, kde se rivalové opět setkali.

„Já jsem stará škola, nemám vůči němu žádné negativní emoce. Aleš je boxer, tak si to dáme,“ odpověděl Soukup na dotaz, co ho motivuje jít do zápasu.

„Potvrdil jsem to. Jestli bude chtít Aleš boxovat, tak budeme boxovat. Je to už deset let, co jsem měl poslední zápas. Teď ale trénuju a cítím se dobře,“ svěřil se Soukup nedávno Super.cz s tím, že pro něj tento zápas není otázkou peněz. „Určitě je dám na nějaké hezké, prospěšné účely. Určitě si je nenechám, tady by šlo o zábavu,“ podotkl.