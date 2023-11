Dara Rolins (50) prozradila, jak to vypadá s domy, které si staví s partnerem Pavlem Nedvědem (51). Jeden dům budují v Itálii na skále u jezera Maggiore, druhý v Praze. Poprvé také v naší talk show Superchat promluvila o tom, co bude s domem, který už dlouhé roky i s dcerou Laurou obývá.

„V Itálii to jde trošku svižněji, protože tam na to Pavel víc dohlíží. Bylo od začátku jasno, jak dům má vypadat. Přeci jenom trošku míň řešíme podnebí, pořád je tam slunečno. Věděli jsme, že chceme prosklený moderní dům. Malinko se to komplikovalo místem, protože dům je u jezera na skále, je to takové orlí hnízdo, takže ta realizace se v některých momentech na chvilku zasekla, ale víceméně máme hotový základ, jsou hotové zdi, díra na bazén. Všechno se to rýsuje. Už je to ve stádiu vzniku,“ prozradila v Supechatu moderátorce Gabriele Wolfové o italském domově Dara.

Náročnější je to prý se stavbou pražského sídla. „Dlouho jsme řešili, jak to celé uchopit. Dům je zasazený do lesa a podnebí je tu takové, že člověk nemůže jít vyloženě jenom po designu. Ale nakonec jsem našli způsob, máme společnou představu s Pavlem i Lolou. I Lola je důležitý element v našem rozhodování, její názor je pro nás důležitý, jelikož i ona tam bude mít svůj byt s vlastním vchodem přilepený na náš dům. Chceme ji mít stále u sebe, ale zároveň si přejeme, aby cítila i možnost osamostatnění. Přeci jenom je to otázka času, kdy jednoho dne řekne ‚Nazdar já si jedu už po svým‘. Teď je ještě pořád ale naše a pořád je to miminko,“ vysvětluje s úsměvem zpěvačka.

A co bude s domem, kde nyní žijí? „Buď to pronajmeme, prodáme, nebo si ho necháme třeba jednou pro Lauru. Upřímně jsme to ještě moc neřešili,“ dodala Rolins.