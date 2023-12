Moderátorka Iveta Vítová (40) stále bojuje o střechu nad hlavou. Domeček, kam se odstěhovali s dětmi poté, co si její manžel našel jinou partnerku, má na hypotéku a také si na něj vzala velkou půjčku.

Bohužel s pomocí stále ještě manžela nemůže počítat. „Stále bydlím, ale vyřešené to není. Mám pocit, že valím kouli. Zatím valím, ze skály jsme zatím nespadli,“ řekla Super.cz Iveta s tím, že je hlavně ráda, že je celá rodina zdravá.

„Jsem zdravá já, mám zdravé děti a to je nejdůležitější. Když to nedopadne, budeme muset začít od začátku jinde. Děsí mě to, budovat něco od začátku je náročné, ale nedá se nic dělat,“ dodává.

„V klidu mě to nenechává, to téma je na hraně, je stále otevřené. Bydlíme s dětmi, bydlíme hezky, ale vyřešené to není. Pořád se to odsouvá a já vlastně nevím kam. Snažím se ty věci stále oddalovat. Žádné světlo na konci tunelu ale nevidím,“ krčí rameny moderátorka.