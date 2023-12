Zahájení lyžařské sezony ve Špindlerově Mlýně si nenechala ujít ani moderátorka Iveta Vítová (40)s desetiletou dcerou Anetkou. Dvouletý Matěj zůstal u babičky s dědou, protože byl nachlazený. „Máme to tady jako dámskou jízdu,“ svěřila Iveta.

Kromě zábavy proběhlo bobování, lyžování, ale i hotelové wellness, to holky pojaly i trochu pracovně. Luxusní outfity do hor, které měly na sobě během rozhovoru, totiž pouze fotily, poté, jak můžete vidět v naší fotogalerii, se převlékly do vlastních kousků. Ostatně Anetce na jejím modelu stejně chyběla růžová.