„Sním pořád, každé ráno, večer i přes den. A myslím si, že jsem pravý důkaz toho, že i když se to zdá úplně beznadějné, tak to prostě jde. Takže nezapomínejme snít. K tomu má vyzývat i náš kalendář, je to motivace a inspirace,“ míní Veronika.