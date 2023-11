Kdo by si myslel, že jedna rekonstrukce Heidi Janků (61) unaví, mýlil by se. Zpěvačka se už za covidu pustila do úprav svého domu. Jako první nechala zcela předělat kuchyň a obývací pokoj, pak se pustila do zahrady a nyní má za sebou opravu koupelny.