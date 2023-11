Mohl za to tehdejší návrat Evy Hecko Perkausové (29), která vystřídala Gabrielu Laškovou (33) a ta dostala nabídku moderovat zmíněný bulvární pořad. „Včera jsem se dočetla v médiích, že odcházím z televize Prima. Nechci tady rozebírat, že si myslím, že by bylo slušné, abych se to od svých nadřízených dozvěděla jako první. To, co vám chci ale sdělit, je fakt, že moje setrvání na televizi Prima je aktuálně závislé na rozhodnutí mojí kolegyně Gabči Laškové, zda bude chtít z Hlavních zpráv přejít na místo moderátorky pořadu Showtime. V návaznosti na vzniklou situaci, ve které se necítím úplně komfortně, jsem se rozhodla, že první krok udělám já a odejdu,“ informovala na svém Instagramu.