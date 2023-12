V prosinci oslaví syn Gabriely Partyšové (45) už 16. narozeniny. Moderátorka Kristiana dosud do společnosti nikdy nebrala. Je to tak poprvé, co se společně objevili před kamerami. Z ještě nedávno malého kluka už je dospívající fešák, který maminku dávno přerostl.

„Už se na něho dívám nahoru, a když mu něco vytýkám, je to zvláštní. Je to velká změna, která nastala během jednoho roku,“ svěřila se Super.cz Gabriela Partyšová, která má se synem skvělý vztah a pubertou procházejí bez potíží.

„Je s ním velká sranda, my si rozumíme. 14. prosince bude mít 16 let, celkově máme prosinec hodně sladký. Pečeme cukroví a do toho budeme péct několik dortů. Můj partner má koncem roku narozeniny, i jeho syn a také moje neteř a Kristian. Takže čtvery narozeniny, k tomu Mikuláš, Ježíšek, je to šílené,“ řekla Gabriela, která se synem vybírala výbavu na zimu.

Už řadu let tráví právě zimní měsíce na svahu a jinak tomu nebude ani letos. Moderátorka plánuje vyrazit do Rakouska, ale pokud budou podmínky přívětivé jako doposud, užije si i lyžování v Česku. Se synem už od dětství pravidelně sportuje. Kristian má tak atletickou figuru a s přehledem by mohl zkusit modeling.