Gábina, která měla za parťáka kolegu Ondřeje Moravce , byla v klipu sama za sebe, ve sportovním oblečení a dokonce i s bronzovou medailí ze zimních olympijských her v Soči na krku. „Byl to skvělý zážitek, a i když nejsem před kamerou nováček, tak v této roli ano, takže jsem byla trošku nervózní,“ uvedla Soukalová.

„Je to strašně jednoduché, budu kráva,“ charakterizovala svoji roli Eva. „Jsem kráva a jsem blbá, takže se na to strašně těším. To se skvěle hraje, teoreticky to nemůžu zkazit,“ smála se před natáčením.