„Nerada na to vzpomínám, je to sice už sedm let, ale i tak. Bylo tam hodně alkoholu, hodně drog a noční život. Mám ještě cukrovku prvního typu, a když berete drogy, tak zapomínáte jíst, pít a extrémně mi klesl cukr. Kdybych se nedoplazila k mrazáku, ze kterého jsem vytáhla nanuk, tak si myslím, že bych umřela v kuchyni svého bytu,“ svěřila se Karolína s tím, že tento moment pro ni byl poslední kapkou.

„Postupem času jsem žila jinak. Je hrozně těžké se z těchto věcí dostávat ze dne na den. Trvalo to další rok. Jsem na to za sebe pyšná, protože to taky mohlo skončit úplně jinak. Lidský život je to nejcennější, co je,“ dodala.