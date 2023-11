Princ Harry a jeho žena Meghan Markle by podle nejnovějších informací Daily Mailu přijali pozvání na společné trávení Vánoc s královskou rodinou v Sandringhamu. Prozatím prý k žádnému oficiálnímu vyjádření ze strany krále Karla III. nedošlo, ale vzhledem k tomu, že by král prý rád trávil s vnoučaty ze strany svého mladšího syna více času, by údajně k pozvání skutečně mohlo v průběhu tohoto týdne dojít.