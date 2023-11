Blogerka Dominika Myslivová (29) se poprvé od porodu objevila na veřejné akci i se synem Derianem, kterého přivedla na svět letos v srpnu. „Cítím se výborně. Je to velká životní změna. Je to něco jiného, než jsem doposud zažila,“ řekla Super.cz Dominika.

Zatím vše zvládá, i když je to pro ni náročné. Rodinu má v Ostravě, chůvu se rozhodla zatím nemít. „Chůvu nemám, občas pomáhá mamka. Ale je to složitější, rodina je celá daleko. Chtěla jsem původně chůvu, měla jsem to v plánu, ale malý se narodil a já si neumím představit, že bych ho nechala někomu cizímu hlídat,“ krčí rameny.