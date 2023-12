S Prahou se po návratu z Brna s potěšením opět sžila nejen modelka Dominika Mesarošová (38), ale i její syn Elián. „Adaptoval se skvěle, chodí do školky. Jsem za to ráda,“ řekla nám Dominika, když jsme ji se synem potkali na mikulášském setkání v zábavním parku.

Díky tomu, že syn vydrží ve školce bez problémů i do čtyř odpoledne, má Dominika víc času na sebe i na své pracovní aktivity. „Jak už je větší, tak mámu nepotřebuje tolik. Můžu se věnovat byznysu i sobě,“ pochvalovala si.

Vedle toho, že se věnuje své agentuře a také správě vlastních nemovitostí, rozvíjí se Dominika i v další profesi. „Dělám to, že na klíč někomu zařizuju interiéry. Neříkám, že jsem nějaká designérka. Jsem home stylista. Dodělávám takové to teplo domova,“ vysvětlila.

Největší práci jí dal překvapivě byt, v němž aktuálně s rodinou žije. „Sice jsem zařizovala i domy, ale i když to bylo větší, nakonec to bylo v pohodě. Zato v bytě, kde žijeme, nebylo snad od začátku nic v pořádku. Všechno bylo s komplikací, tak jsem tam nechala nervy. Ale už se to chýlí k závěru. Výsledek je neuvěřitelný. Už chybějí jen záclony a pár dodělávek a pozvu vás na návštěvu,“ slíbila Dominika.