Influencerka reagovala hlavně na články, ve kterých bylo uvedeno, že lhala svým „holčičkám“ o tom, že svatba bude. „Nikomu jsem to neřekla, protože jsem tu svatbu chtěla mít hezkou a v klidu.“ Agáta měla samozřejmě svaté právo na to užít si svatbu v soukromí, i když ve vydaných materiálech se jednalo spíš o to, že Agáta tvrdila, že už se určitě nikdy vdávat nebude, než že by jí někdo napadal za to, že přesně neřekla kde a kdy bude mít veselku. „Proboha, ne, já určitě, určitě nebudu mít už nikdy žádnou svatbu. Nejsem blázen, po tom, jak mi ty svatby a rozvody jdou, tak bych mohla s dětma zůstat na ulici. Takže ne, děkuji, já jsem skončila. Nejsem si ničím opravdu tak jistá jako tím, že už si nikdy nikoho nevezmu,“ řekla na sociální síti asi před měsícem, v době, kdy už o veselce pravděpodobně věděla.