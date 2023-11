Osm let se rval se svým podlomeným zdravím irský rocker Shane MacGowan, jenž se proslavil společně s kapelou The Pogues. S emotivní poctou oznámila jeho skon manželka Victoria Mary Clarke. Legendární hudebník, který má na svém kontě například oblíbenou vánoční píseň Fairytale of New York, zemřel obklopen svými nejbližšími ve čtvrtek v brzkých ranních hodinách ve věku 65 let.