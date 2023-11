K úsměvu měla navíc další důvod. Jen pár hodin před premiérou překonala další zdravotní problém, který ji po dlouhé bolesti zad trápil. „Před dvěma dny mě strašně bolela krční páteř, to jsem ale nějak rozhýbala, ani jsem nemusela za fyzioterapeutem. To se nahrnulo všechno dohromady, tedy nedostatek spánku, nedostatek zdravého pohybu. Moc bych si přála pravidelně cvičit. Je to velmi důležité, abychom to tělo nenutili tahat všechno nesprávnými svaly. Je to pak hned znát,“ pokračovala Aneta během rozhovoru pro Super.cz.