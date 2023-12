Alespoň jeden z jejích hitů si určitě vybaví každý. Od vzniku toho posledního už ale uplynulo hodně času a v poslední době mohou fanoušci Britney Spears vídat zpěvačku pouze na sociální síti. A jak se zdá, víc než cokoliv jiného ji zajímá vlastní tělo. Přestože její synové v minulosti uvedli jako důvod přerušeného kontaktu s mámou právě i její exhibicionismus, pro ni je to nejspíš jedna z mála životních kratochvílí. Před několika dny sdílela video, na kterém v posteli dělá obličeje a následně zabírá svá ňadra, která si zakrývá jen rukou. Lidé měli v komentářích pod článkem v magazínu Page Six pocit, že mentální věk zpěvačky dosahuje třinácti let.

„Kéž by s tím přestala. A vyhrožování, že si stáhne kalhotky, je tak trapné. Měla bys být zpěvačkou. Jdi a natoč píseň!“ píše například jeden. „Tohle skončí jen jediným způsobem, je to nevyhnutelné a přesně to, co se její otec snažil zastavit,“ naráží další na fakt, že Britney se takto chová od chvíle, kdy přestala být v područí svého otce. „Zdá se, že nepotřebuje nikoho, kdo by ji miloval,“ vyjadřuje svůj názor třetí. Tak uvidíme, jestli se Britney bude dál jen předvádět před sledujícími, nebo třeba v budoucnu i natočí nějakou píseň či po rozchodu s manželem najde novou lásku.