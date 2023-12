Karolína zaujala porotu i během talentové soutěže. „Mým talentem byl contemporary tanec. Vystoupení ve finále pro mě bylo opravdovým vrcholem celé soutěže. Mít příležitost předvést svůj talent na tak prestižním a mezinárodním pódiu bylo něco, co jsem si dlouho přála. A být vybrána do top 6 ze všech talentů, které byly předvedeny, mě naplnilo obrovskou radostí a hrdostí,“ svěřila se Karolína v tiskové zprávě, která byla poskytnutá redakci Super.cz.

„A nakonec to všechno stálo za to, protože jsem se stala vítězkou soutěže Miss Tourism World 2023 a odvezla si z Číny krásný titul. Tato zkušenost mi přinesla nejen nové znalosti a dovednosti, ale také mi otevřela oči pro krásy a bohatství místní kultury. Doufám, že se mi podaří tyto zkušenosti využít v budoucnosti a přinést tak něco pozitivního do světa cestovního ruchu. Ať už se budu věnovat modelingové kariéře, nebo se pustím do podnikání v turistickém odvětví, jsem přesvědčená, že mi toto vítězství poskytlo pevný základ pro úspěšnou budoucnost,“ dodala.