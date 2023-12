Jak Super.cz řekla ředitelka Miss Taťána Makarenko (34), jejich čísla na sociálních sítích rozhodně ve výběru nehrála roli. „Všechny jsou to krásné ženy, inteligentní, Tina mluví dokonce pěti jazyky, na semifinále byla skvělá. Samozřejmě to, že mají už své fanoušky, je příjemné pro jejich další práci, pro klienty, ale při výběru do TOP 20 hrály roli především jejich kvality,“ řekla Super.cz Makarenko.