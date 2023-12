Finálový večer letošního StarDance si nenechala ujít ani Veronika Khek Kubařová. Taneční soutěž vyhrála po boku Dominika Vodičky v roce 2019. O svého tanečního partnera se nyní bude muset dělit s novou královnou parketu Darijou Pavlovičovou.

Jak sama prozradila, nabídky na vystoupení mají stále, ale ráda přenechá prostor své kolegyni. „Myslím, že z předtančení přirozeně vymizím, už teď to ubývá, myslím, že letos dáme poslední ples a tím to skončí a já si budu někde tančit sama pro radost,“ svěřila se Super.cz herečka s tím, že by do soutěže s odstupem času šla zřejmě znovu.

„Teď po tom finále říkám ano, protože vidím, jak je to krásné, ale člověk snadno zapomíná na to náročný, co na tom bylo. Nevím, jestli bych na to ještě měla, ale věřím, že bych se do té kondice zpět dostala,“ prozradila Veronika, která prokoukla v novém krátkém sestřihu.

Pro změnu image se rozhodla kvůli natáčení a rozhodně toho nelituje. „Nabídla jsem to do role filmu Poklad, který jsem točila s Rudou Havlíkem. Točili jsme na Bali a byla to moje první exotická pracovní výprava. Jsem s tím spokojená. Člověk ustřihne kus nějaké historie,“ řekla Veronika, která roky nosila dlouhé vlasy.