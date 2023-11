Divácky atraktivní bude určitě i slavičí účast jak kapely Chinaski, tak jejího bývalého bubeníka s uskupením Marpo & TroubleGang. To, že by se po rozchodu nesnášeli, vyvracejí. „Vztahy máme velice dobré, v létě jsme se potkali na několika festivalech, žádný problém jsme neměli, objali jsme se a já se pak byl podívat i na jejich vystoupení. Šlape jim to,“ uvedl Michal Malátný (53), který prozradil, že jeho skupina vystoupí se skladbou Měl bych si boty zout.

Na galavečeru vystoupí také naše nejúspěšnější rocková skupina Kabát, která již posbírala 13 prvenství v kategorii Skupina roku. „Český slavík je jedna z mála televizních akcí, kde se kapela může prezentovat živě. Není to playback, můžeme říct, co chceme. Chceme fanouškům připomenout, že příští rok oslavíme 35 let existence kapely. Také si vážíme přízně fanoušků, kteří nám celá ta léta obětují svůj čas posílají nám hlasy. Všechno, co v minulosti bylo zlé, hodíme za hlavu a na Slavících rádi zahrajeme,“ říká frontman kapely Pepa Vojtek (58).