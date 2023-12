Meghan a Harry jsou v médiích neustále propíráni kvůli vztahům s královskou rodinou nebo skandálkům, které se dějí kolem jejich osob. Málokdo ale tuší, jak to vypadá u nich doma a jakým způsobem vychovávají své děti, prince Archieho (4) a princeznu Lilibet (2). Podle toho, jak drahé oblečení většinou vévodkyně nosí na sobě, by určitě spousta lidí tipovala, že děti najdou pod stromem všechno, co si přejí, třeba i poníka nebo jednorožce. Meghan ale jednu věc uvedla na pravou míru. Archie bude o své velké přání ochuzen.

Archiemu jsou teprve čtyři roky, už teď má ale jeden specifický koníček, a tím je fotografování. O focení se podle vévodkyně začal zajímat poté, co strávil více času s rodinným přítelem, režisérem Misanem Harrimanem. „Jeho inspirace je velmi silná. Když byl Misan u nás naposledy, ukázal mu, jak se tvoří fotografie. Koupila jsem Archiemu fotoaparát, ale on řekl, že to není Leica, jako má Misan,“ řekla Meghan během moderování „otázek a odpovědí“ po promítání filmu The After na Netflixu. Podle vévodkyně má ale Archie smůlu. „Řekla jsem, že Leiku nedostane! Ani na Vánoce.“ Kvalitní fotoaparáty této značky cenově dosahují až statisícových částek. I když by si takový klenot rodina zřejmě dovolit mohla, nechce Meghan svého syna zbytečně rozmazlovat.