Málokdo by tušil, že šlo o paruku. To odhalila Jitka až týden po udílení cen. „Ale povím vám, že jsem nečekala tolik pozitivních reakcí. Fakt jsem o té změně na blond začala uvažovat,“ napsala k fotce, kde již byla tou brunetkou, jak ji všichni známe.

Že jde o paruku, na Slavících nenaznačila. Prý proto, že se jí přímo na téma paruka nikdo nezeptal. Takto na změnu reagovala. „Došlo k tomu dneska. Ale už jsem si to plánovala déle. Využila jsem k tomu poprvé umělou inteligenci a vyzkoušela si tam různé styly účesů a změnu barvy a řekla si, že není špatné si to vyzkoušet. Tak uvidíme, jak dlouho to vydrží. Ale můj přítel je spíš na blondýnky a líbí se mu to,“ řekla Super.cz Boho.