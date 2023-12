Hollywoodští herci Jennifer Garner (51) a Bradley Cooper (48) nemají společné pouze účinkování v úspěšném seriálu Alias, ale také to, že jim to nevyšlo s partnery, s nimiž založili rodinu. Oba s nimi ale mají stále skvělé vztahy, což rozhodně nebývá zvykem. Když se ovšem tihle dva bývalí kolegové sešli po dvaceti letech během pondělní akce k hercově novému filmu Maestro, rozhodně si měli co říct a hodně se nasmáli. Navíc by jim to spolu moc slušelo, nemyslíte?