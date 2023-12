Hollywoodský krasavec Brad Pitt (60) se úderem pondělka zařadil do klubu šedesátníků. Životní jubileum se rozhodl strávit v Paříži, a to se svou přítelkyní Ines de Ramon. Ve městě lásky se přitom nekonala žádná monstrózní party, které má ve zvyku například jeho kolega Leonardo DiCaprio, nýbrž romantika pouze ve dvou. Se svou láskou a nejbližšími přáteli slavil Brad o den později v Los Angeles.

Zamilovaný pár se ubytoval již v neděli v jednom pařížském pětihvězdičkovém hotelu, kde noc vyjde zhruba na šest tisíc eur. K dispozici měli apartmán s vlastním šéfkuchařem. Zatímco neděli strávili skoro celou na hotelu, v pondělí v brzkých ranních hodinách dorazil do hotelu poslíček s balonky s číslicemi 60. Kolem osmé hodiny večerní se pak přemístili do pařížského divadla Théatre du Châtelet na koncert izraelského folk-rockového zpěváka Asafa Avidana.

V úterý časně zrána již oba opouštěli hotel a soukromým letadlem se vydali zpět do Los Angeles, kde se konala komornější oslava v kruhu Bradových nejbližších. Herec, který jako by se převtělil do jedné ze svých slavných rolí a spíš mládne stejně jako Benjamin Button, zvolil na party zakázkovou ručně malovanou zlato-černou kašmírovou košili z řady God’s True Cashmere s cenovkou šest tisíc dolarů, tedy za bezmála 144 tisíc korun. Půvabná návrhářka šperků, která byla obtěžkána dárky, na sobě měla černé silonky a bílé minišaty.