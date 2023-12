Kvasničková později propadla depresím, které se snažila tlumit alkoholem. „Když člověk pije z radosti, užívá si to, tak to nějak jde a člověk nevnímá tu zákeřnost, ale když se vám potom stane nějaká těžká situace, tak se to najednou přehoupne. A mně se to přehouplo do depresí a tam už jsem nevěděla, jak z toho ven,“ vyprávěla v pořadu ČT 13. komnata.