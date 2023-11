Důležití byli ale také dětští herci. Taťkové si totiž chtějí užít pár dnů volna na chalupě v Beskydech, ale maminy zasáhnou a „přibalí“ jim na cestu i děti. Otcům nezbývá, než se podřídit – šok jim ale připraví Albert Horák (J. Satinský), který s sebou musí vzít i ročního syna Matýska, kterého ztvárnil Lukáš Pelánek. Chlapce Bertíka pak ztvárnil Marek Dvořák, který nedávno oslavil padesáté narozeniny.

A na oslavu přizval i svého dětského kamaráda Matýska. „Můj stávající šéf, který je o dva roky starší než já, mi řekl, že s padesátkou by se člověk měl dostat do stavu určitého uspokojení. A já tam opravdu jsem. Jsem fakt spokojený,“ uvedl Marek Dvořák a s úsměvem dodal: „Z těch asi 20 kamarádů, které jsem pozval na oslavu, Matýska znám nejdéle, od roku 1982,“ měl hned jasno.

Ten byl ale v době natáčení ještě malý. „Ale já si tě nepamatuji. Co jsem přinesl Markovi za dárek, neprozradím. Jen jsem to doplnil o mastičku na hemeroidy, přece jenom padesátka na krku… Ostatní je překvapení, ale je to něco z mých cest, “ prozradil Lukáš Pelánek alias Mates.

Marek Dvořák pracuje ve firmě zabývající se dopravním značením a signalizací, Lukáš Pelánek pro změnu u České pošty. Z šesti dětí ze slavného filmu se setkávají čtyři.

„Vašek Korda (Míša) dneska nemohl přijít, to nás mrzí. Máme v plánu udělat zcela soukromé setkání, kam by měla přijít i Zuzka, to je Dášenka s mokrými bačkůrkami. Kačenka se dala ke Svědkům Jehovovým a nestýká se s námi. A Pepíno, Cyril Křůpala, pracuje na vysoké manažerské pozici, a jak jsme pochopili, nechce už být s komedií S tebou mě baví svět spojovaný,“ prozradili filmoví hrdinové Bertík a Matýsek. Marek Dvořák přiznal, že nejlepším dárkem k jeho kulatinám bylo, že se všichni sešli.