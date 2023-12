„Bez ženy bych to nedal a troufám si říct, že bez ženy bych tady možná dneska ani nestál. Kdo ví, jak bych dopadl, a ono by to asi dopadlo velmi špatně. Měl jsem opravdu nakročeno… ale to všechno bude ve filmu,“ řekl Tomáš Řepka Super.cz na tiskové konferenci se slovy, že po boku své partnerky prožívá ten nejlepší vztah. A i po necelých osmi letech vztahu se umí překvapovat.