Pár slov ke sňatku nyní Kristelová řekla také Super.cz. Upřesnila, že nešlo o civilní sňatek. „Náš svazek byl rituálního charakteru, my jsme nestáli o byrokracii, přesto si myslím, že šlo asi o nejzávažnější pouto každého z nás. I když nikdo z nás neví, jak ten vztah dopadne. Můžeme si tady něco říkat, třeba v tom filmu bude ještě jiné vyústění. Ale já si myslím, že já a ani Tomáš v tuhle chvíli rozchod nepřipouštíme. Příliš mnoho jsme toho ustáli na to, abychom si nevážili, že si teď můžeme užívat hezkého života, který máme poměrně pečlivě odsloužený a odtrpěný,“ řekla Super.cz Kateřina, kterou jsme i s Tomášem potkali po delší době ve společnosti.

Ve společnosti se objevili kvůli představení filmu o Tomáši Řepkovi, který nese podtitul Hříšník. Pozornost veřejnosti ale prý dávno není něco, co by si Kristelová chtěla do svého života pouštět.

„Absolutně nám to nechybí, když někam jdete s Tomášem Řepkou, tak jste pořád vidět. Všichni, kdo jsme vidět v médiích, tak je to především proto, že chceme být vidět, a byla doba, kdy jsem měla pocit, že je to nezbytná součást, aby člověk mohl pracovat. Je to velká chyba,“ dodala.