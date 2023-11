V podobném duchu už ladí i svůj šatník. „Myslím, že se každá žena musí dostat do takového bodu, kdy zjistí, že jí elegance velmi sluší,“ míní Lela, která odložila například své oblíbené obří výstřihy. Ale co na to říká její manžel Karlos Vémola (38)? Tomu se vyzývavý styl vždy líbil. „Musí respektovat svoji manželku,“ nebojí se toho, že by jí zase pláchl za nějakou vyzývavější slečnou. „Která žena by měla větší trpělivost než já? A on to moc dobře ví,“ domnívá se influencerka, která si nechala odstranit i výplň ze rtů.