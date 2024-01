Modelka Ester Berdych Sátorová (31) se vždy chlubila ultra štíhlou figurou. Manželka bývalého tenisty Tomáše Berdycha se svým tělem také ráda veřejně pochlubí. Za poslední fotku, kterou sdílela na sociální síti, to ale tentokrát sexy brunetka trochu schytala.

Na exotické dovolené se kráska nechala zvěčnit na pláži v bílých dvoudílných plavkách. Na snímku, na kterém pózuje s jednou nohou vpřed, jsou však dobře viditelná také její vystouplá žebra. „Fotka je pěkná, ale nějaké to kilo by to chtělo přidat. Ty žebra prostě lezou jak z Dachau,“ napsal jí ke snímku jeden ze sledujících s tím, že vypadá jako z koncentračního tábora.