„Bylo to nakombinované podle toho, jací lidé k sobě bytostně patří. To znamená, že já jsem s psychiatrem,“ smála se Bára, jejímž otcem byl spisovatel a psychiatr Josef Nesvadba a její maminka se praxi i po osmdesátce stále věnuje. „Stále léčí, ale ne mně. I když si ti lékaři nemohou pomoct a nejsem si jistá, jestli mohou vystoupit z té bubliny a nepoužívat svoji profesi na blízké lidí. Takže maminka to asi vědomě nedělá, ale podvědomě by se tomu těžko mohla ubránit,“ míní Bára.

Probrali jsme i její dceru Bibianu, která začala letos studovat v Dublinu. Nestýská se po ní Báře? „Ono to tak úplně není. Bi se hodně vrátila i do Čech. Chtěla by to mít půl na půl a studovat zároveň i tady, divadelní vědu. Má tady nesmírně fajn známost, je moc zamilovaná. A je pravdou, že i my dvě jsme si enormně blízko. Prostě se nám stýskalo,“ uzavřela Bára.