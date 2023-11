Nejen zdraví, ale i psychika ji zrazuje. „Je to každý den jiné. Nebudu si hrát na to, že je všechno super, když to není úplně jednoduché. Vím, že může být hůř, a jsem ráda, že tu léčbu snáším podle mě velmi dobře,“ řekla Super.cz Anna Slováčková (28) po vystoupení na charitativním koncertě v Divadle Kalich.

„Snažím se co nejvíc odpočívat. Když mám večer představení, snažím se přes den nic nemít a hodně spát. To tělo stejně nic víc zatím nedovolí. Ale jak říkám, může být hůř, takže se snažím myslet pozitivně a psychicky to v sobě moc neřešit, protože se necítím psychicky ve své kůži,“ svěřila.

Velmi špatně vnímá reakce lidí na to, když se v médiích rozebírá její onemocnění. Proto ho moc nezmiňuje ani na svých sociálních sítích. „Je pro mě náročné, že to furt někdo řeší, i když já to tolik neřeším. Chtěla bych lidem, co mě sledují, říct, jak se se mám, poradit jim nějaké fígle a triky a vůbec o tom nějakým způsobem mluvit. Ale nedělám to, protože je mi nějakým způsobem zle z toho to sdílet. Vidím spoustu reakcí, a ne vždy jsou s pochopením,“ vysvětlovala.

Nepříjemné reakce jsou pro ni svým způsobem akceptovatelné. „Vím, jak mi bylo nepříjemné, když se rodiče objevovali pravidelně v médiích a vím, že lidi to začne postupně rozčilovat a štvát a ty obličeje je omrzí. Na druhou stranu to ale nechápu, protože se snažím šířit nějaké poselství a osvětu, a komentáře a hejty, které kvůli tomu dostávám, mi přijdou hodně mimo mísu,“ pokračovala.