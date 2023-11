Projekt se symfonickým orchestrem je pro něj další výzvou, i když to pro něj nebude poprvé. „Přišel za mnou producent s tím, že by chtěl, abych to dirigoval. Se zpěvákem jsme se neznali,“ svěřil se na setkání, jehož se účastnili jeho sestra a táta, a které pro něj bylo zároveň seznámením s Bubnárem. „Těším se na to, protože tam budou i jiná aranžmá a také tanečnice,“ prozradil ke koncertu, který proběhne v lednu v Kongresovém centru.