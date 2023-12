Slováčková nyní sdílela jedny z nejhorších vět, které nejsou pro nemocného nejvhodnější. „Jsi mladý/á, to zvládneš. A to sis ty vlasy vážně musel/a oholit? Tak to na tom asi nejsi zas tak špatně / není ti asi tak zle, když jsi takový/á při těle NEBO ty jo, zhubl/a jsi, vypadáš fakt super! Mně na to zemřel ten, ten a ten. Jsou na tom lidi daleko hůř, tak si nestěžuj,“ svěřila se Anička, která se netají tím, že je pro ni cesta druhou léčbou náročná. „Je to každý den jiné. Nebudu si hrát na to, že je všechno super, když to není úplně jednoduché. Vím, že může být hůř, a jsem ráda, že tu léčbu snáším podle mě velmi dobře,“ svěřila se Super.cz zpěvačka.