Své dny si v průběhu léčby, kterou podstupuje, plánuje tak, aby stíhala i odpočívat. „Teď to mám tak naplánované, abych měla čas na odpočinek, stihla se vyspat a byla v pohodě, takže není moc z čeho ubrat. Myslím, že to teď zvládám docela dobře, samozřejmě kdybych tam ty dny toho odpočinku neměla, tak by to bylo asi náročnější,“ svěřila se zpěvačka, která plánuje zvolnit v prosinci.

„Mám od 22. prosince do 30. prosince úplně volno, takže budu jenom žrát cukroví a koukat na pohádky,“ řekla s úsměvem Anička, které nejvíce pomáhá spánek. „Já jdu prostě spát, lehnu si do postele a spím nebo jedu na chalupu s kamarády nebo jsme se včera viděli celá kapela, že přišli k nám na návštěvu domů,“ prozradila Slováčková, kterou právě kamarádi a kolegové také neuvěřitelně dobíjejí.

Na křtu skupiny Vesna, kde pokřtila jejich nové album Muzika Slavica, tak rozhodně nemohla chybět. Na nové skladby populární ženské skupiny, která letos zazářila na Eurovizi, si na akci zatančila a svým kolegyním donesla i osobní dar. Jak sama přiznala, nad tím, že by to i ona zkusila za hranicemi na Eurovizi, občas přemýšlí. „Samozřejmě jsem o tom přemýšlela a docela ještě přemýšlím, ale na druhou stranu na to asi zatím nemám úplně koule a nemyslím si, že by moje angličtina byla natolik dobrá, abych mohla v angličtině nějakým způsobem reprezentovat naši tvorbu s kapelou. Vesna byla neuvěřitelná a za mě to byli jasní vítězové a moc jsem jim to přála,“ prozradila nám Slováčková.