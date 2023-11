A právě to jí někteří její sledující na sociálních sítích vyčítají. Podle nich na tom zdravotně není až tak špatně, když se i přes chemoterapii, kterou podstupuje, stíhá věnovat vystupovaní a své práci. „Dělám svou práci, protože ji miluju a psychicky mi pomáhá zůstat pozitivní a šťastná. Dokud mi tělo umožňuje vystupovat (a já věřím, že to se změní teprve, až mi bude třeba 90) tak prostě zpívat a točit budu,“ svěřila se Anička Slováčková, kterou některé reakce na sociálních sítích mrzí.

Svůj život se snaží žít tak jako před nemocí a dělat to, co ji nejvíce baví. Což je zpěv a hraní. „Jsem na sebe opatrná, chráním se a nedělám nesmyslná rozhodnutí, protože vím, že jsem sakra nemocná. Ale i nemocný člověk se může dál snažit žít svůj život bez větších změn a omezení a já se o to prostě snažím každý den,“ svěřila se Slováčková.

Anička Slováčková se o svém průběhu nemoci snaží své fanoušky, kteří jí jsou oporou, alespoň informovat, a to i přesto, že si prochází těžkých životním obdobích. „Jsem ještě v začátku léčby, moc to neutíká, i kvůli tomu, že jsme třetí dávku chemošky museli přesunout, protože jsem měla virózu a nebylo vhodné tělo zatěžovat, když už bylo i tak vysílené. Tělo si zvyká a myslím, že se to zaběhne, bude to snesitelnější,“ svěřila se Super.cz nedávno zpěvačka s tím, že celý průběh léčby je pro ni těžší než poprvé.