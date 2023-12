A to přesně nechtěla dopustit, aby pocítily její děti, když se sama rozváděla. „Instinktivně nebo podvědomě nechcete dělat ty chyby a věci, které se vám v dětství nelíbily a způsobily vám nějakou přítěž. Jedna věc je touha a přání, ale realita nám často do života přichystá překvapení a situace, se kterými jsme nepočítali. Ani mně se to nepovedlo, mít úplnou rodinu a dětem předat ucelený vzorec rodiny,“ svěřila se Super.cz.

„Myslím, že se mi to se všemi bývalými partnery podařilo vybalancovat tak, aby to ty děti nepoznamenávalo. Lidé se můžou rozcházet v klidu, na úrovni a ohleduplně vůči dětem. Děti si nevybraly ten život a nemůžou za to, že rodiče se rozchází, a měly by dostat podporu od obou rodičů. S mým třetím mužem máme střídavou péči a funguje to naprosto perfektně. Jsme schopni se domluvit na všem a vždy myslíme na toho syna. To by si měli uvědomit všichni rodiče, a ne si dělat naschvály,“ dodala Bára Basiková, která navíc nemá až do Vánoc jediný volný večer, protože vystupuje ostošest.