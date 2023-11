Je to pár týdnů, co se Andrea Pomeje (35) rozhodla podstoupit brazilský rituál kambo. Dýdžejka kvůli stavům úzkosti a depresím už pár měsíc pravidelně chodí k terapeutce. Drsná ceremonie, při které si sáhnete na smrt, se tak stala dalším krokem k jejímu uzdravení.

Před objektiv svého dvorního fotografa Martina Šebesty si stoupla měsíc po podstoupení brazilského rituálu, který podstoupila společně se svým snoubencem Petrem. „Kambo ke mně přišlo samo, musím říct, že jsem si sáhla na dřeň, věděla jsem, že to absolvovat chci, ale fakt jsem se hodně bála,“ řekla nám Pomeje, která si nechala pod kůži aplikovat enzymy žáby do vypálené rány. Po chvilce se začal její imunitní systém bouřit a přišly velké nevolnosti a očista.

„To tělo začne mít reakci, že bojuje s tím, aby přežilo, restartuje nervový a imunitní systém, člověku je hodně špatně, nedá se to srovnat s žádnými otravami, jídlem ani alkoholem, je to hodně těžké, trvá to krátce,“ řekla nám Andrea Pomeje, která v sobě rituál stále zpracovává. „Jela jsem tam hodně silnou očistu těla a došlo mi, jak hodně tělu ubližuji, ono si to najde to, co je nejdůležitější na začátku,“ prozradila nám Pomeje.