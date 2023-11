Dýdžejka Andrea Pomeje (35) je sice jako ryba ve vodě za svým dýdžejským pultem, sebevědomě vypadá ale i před objektivem. Po roce se pustila do promo focení, na které pozvala i Super.cz. A nutno říct, že v takhle odvážných outfitech ji dlouho nikdo neviděl.

Vizážistka si pro Andreu připravila hned několik provokativních modelů. Vedle stříbrných šatů nebo titěrného body se nasoukala i do drsného oblečku plného opasků. Na sebe oblékla jen koženkové legíny, boty na vražedně vysokém klínu a prsa jí zakrýval široký řemen. Takhle by na procházku se psem vyrazila asi jen těžko.

„Nevím, kdo by koho venčil, vypadá to, že mám na sobě dvacet obojků,“ řekla se smíchem Andrea. „Fotíme promo fotky. Já jsem se odhodlávala rok. Hrozně se mi nechtělo a necítila jsem se. Měla jsem období, kdy se mi nechtělo vůbec nic, a teď už to bylo nutné,“ řekla Super.cz Andrea Pomeje, která si na spolupráci přizvala svého dvorního fotografa.