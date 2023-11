Hrdina hollywoodských bijáků 80. a 90. let Jean-Claude Van Damme opět dorazil do našeho hlavního města. V dobré náladě rozdával úsměvy a vzdal hold českým ženám, které se mu velmi líbí.

„Říká se, že máte hezké ženy. Je to pravda,“ poznamenal před novináři slavný belgický herec. Do naší země přiletěl soukromým tryskáčem, aby vystoupil na dnešní akci Noc s legendou, během které ho vyzpovídají herec Marek Vašut (63) a hokejista Jaromír Jágr (51).

„V 63 jsem na tom určitě hůř než Jean-Claude, který je o půl roku mladší než já. On má stále skvělou fyzičku. Já chodím jednou týdně do posilovny, jezdím na lyžích a jezdím na koni. Vidíte, to je otázka, na kterou se ho zeptám i já, kolikrát týdně cvičí,“ smál se během nedávného rozhovoru pro Super.cz Marek Vašut.